DIRETTA Amichevole, Inter-Villarreal 1-2 | Intervallo LIVE

Mentre la maggior parte dei campionati europei hanno preso il via, ecco scendere in campo l’Inter in amichevole contro il Villarreal di Unai Emery

È tempo di prove generali, quando manca meno di settimana al fischio d’inizio del campionato di Serie A, per l’Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi ospitano, infatti, il Villarreal in un’amichevole internazionale al sapore di Champions League.

Il ‘Submarino Amarillo’, guidato in panchina da Unai Emery, ha fatto fuori la Juventus di Massimiliano Allegri negli ottavi di finale della scorsa edizione della Champions ed è una formazione da prendere con le pinze. L’allenatore meneghino si affiderà alla ritrovata ‘Lu-La’, la coppia d’attacco formata da Lukaku e Lautaro Martinez, per dar fastidio alla retroguardia spagnola dove spicca Pau Torres, obiettivo di mercato sempre della Juventus. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Adriatico’ di Pescara.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-VILLARREAL

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Lautaro. All.: Simone Inzaghi.

VILLARREAL (4-3-3): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, A. Pedraza; Coquelin, Capoue, Dani Parejo; Yeremy, Álex Baena, N. Jackson. All. Unai Emery.