La Juventus ha bisogno di un’accelerata sul calciomercato in vista dell’imminente inizio del campionato italiano fissato per sabato prossimo

Ad una settimana esatta dal via alla nuova Serie A, aumenta la pressione intorno ai dirigenti della Juventus. La rosa a disposizione di Massimiliano Allegri non è ancora al completo e l’infortunio in precampionato di Paul Pogba ha ulteriormente complicato i piani soprattutto a centrocampo.

Vero è che in questo momento il nome più caldo rimane quello di Filip Kostic, in uscita dall’Eintracht Francoforte e pronto a volare verso Torino una volta raggiunto l’accordo tra le due società, ma allo stesso tempo è in mezzo al campo che l’allenatore bianconero si aspetta un colpo di buon livello.

Per questa ragione rimane in pole position il nome di Leandro Paredes, grande obiettivo per la regia della Juventus. Operazione che rimane vincolata all’uscita di Arthur, ormai fuori dai piani di Allegri. Sul brasiliano l’agente Pastorello ha confermato ai nostri microfoni l’interesse del Valencia, dopo la chiamata tra il calciatore e Gattuso di cui avevamo parlato nei giorni scorsi.

Calciomercato Juventus, Paredes si fa entro 10 giorni

Una volta sistemata la cessione di Arthur, per il quale manca ancora l’intesa sulla partecipazione al pagamento dell’ingaggio da parte del Valencia, si potrà tentare l’affondo a Paredes. In tal senso, ‘La Gazzetta dello Sport’ ha aggiunto un dettaglio che riguarda le tempistiche dell’operazione con il Paris Saint Germain.

Tra la Juventus e il club francese saranno decisivi i prossimi 7/10 giorni, entro i quali si capirà se la trattativa potrà andare in porto o meno. Oltre all’uscita del brasiliano, i bianconeri dovranno pure trovare l’intesa definitiva con i francesi. Balla ancora una distanza di-circa 10 milioni sulla valutazione del calciatore (quotato 25 milioni dal Psg), ma l’impressione è che l’inserimento di cospicui bonus potrà risultare decisivo.