La Juventus stringe i tempi per Kostic, ma guarda al mercato per rinforzarsi anche in altri ruoli. Pericolo dall’Inghilterra per un obiettivo di vecchia data dei bianconeri

La Juventus spinge per Kostic e nei prossimi giorni conta di limare le differenze con l’Eintracht Francoforte per chiudere l’ingaggio del laterale mancino serbo.

Ma non c’è soltanto Kostic sulla lista della spesa del club bianconero, che cerca dei rinforzi anche a centrocampo e attacco. In mezzo, con Pogba fuori almeno cinque settimane, il nome che maggiormente stuzzica i vertici della Continassa è quello di Leandro Paredes, valutato 20 milioni di euro dal Paris Saint-Germain.

Per l’attacco come vice Vlahovic le opzioni sotto la lente d’ingrandimento sono diverse, con Alvaro Morata in prima fila. Il ritorno dello spagnolo rimane comunque complicato e avanza la candidatura di altri profili per l’attacco di Allegri. Da Depay a Martial, passando per Werner e Muriel. Dagli appunti del tecnico e di Cherubini non è mai uscito anche Marko Arnautovic, corteggiato però pure in Premier League.

Calciomercato Juventus, pericolo Manchester United nella corsa ad Arnautovic

Stando a ‘La Gazzetta dello Sport’, il nuovo tecnico dei ‘Red Devils’ Ten Hag avrebbe richiesto un pivot offensivo e guarderebbe con attenzione alla punta in forza al Bologna. Viste le incertezze inoltre su Martial e Cristiano Ronaldo, Arnautovic sarebbe una delle opzioni ideale per l’ex allenatore dell’Ajax. Ma come per la Juve, anche lo United dovrà fare i conti con la volontà del Bologna di non privarsi del suo gioiello, nonostante un ipotetico ritorno in Premier League affascini e non poco il nazionale austriaco.