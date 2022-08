Kostic e la Juve sono sempre più vicini: sono ore decisive per il trasferimento in bianconero dell’esterno serbo. Le ultime

Le mani della Juventus su Filip Kostic. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, si registrano significativi passi in avanti per la definizione dell’affare con l’Eintracht Francoforte.

Dopo i contatti odierni filtra grande fiducia, come anticipato da Calciomercato.it. La trattativa non è ancora chiusa, ma molto ben avviata: il club bianconero vuole scendere sotto i 15 milioni di euro, mentre la società tedesca si è ammorbidita rispetto ai 20 milioni di richiesta iniziale. Possibile la chiusura intorno a 15-16 milioni bonus compresi. Kostic, dal canto suo, ha dato la priorità e il suo sì al passaggio alla Juventus, con un accordo ormai raggiunto da tempo con l’entourage del mancino serbo.

CM.IT | Juventus, Kostic sempre più vicino: gli ultimi aggiornamenti

Come anticipato da Calciomercato.it, Il laterale ha anche detto no al West Ham, aspettando il rilancio dei bianconeri, e non è intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel 2023 col club tedesco. Adesso lo sprint finale per limare le ultime differenze con l’Eintracht, che ha bisogno di fare cassa. Voluto fortissimamente anche da Allegri per la sua duttilità a sinistra, Kostic inizialmente giocherà nel tridente o sulla fascia a centrocampo in caso di 4-4-2. Se la Juve riuscirà a limare le ultime differenze nel weekend, già all’inizio della prossima settimana potrebbero esserci le visite mediche.