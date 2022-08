Calciomercato Inter: Pinamonti tra Atalanta e Sassuolo

Il calciatore è pronto a salutare l’Inter. Il futuro è in Serie A: i nerazzurri hanno l’accordo con il club ma l’attaccante preferisce un’altra destinazione

Il Sassuolo potrebbe presto cedere Giacomo Raspadori. Come raccontato, ieri si è tenuto un incontro importante tra il Napoli, che vuole fortemente l’attaccante, e il club neroverde. La fumata è stata grigia ma c’è voglia di trovare un accordo. I prossimi giorni saranno importanti per capire se l’affare andrà davvero in porto.

Il Sassuolo, dopo la partenza di Gianluca Scamacca, inevitabilmente dovrà intervenire sul mercato, una volta partito Raspadori, per acquistare un nuovo attaccante e da tempo c’è un profilo in cima alla lista, quello di Andrea Pinamonti.

Calciomercato Inter, Pinamonti tra Sassuolo e Atalanta: il punto

L’attaccante, protagonista di un’ottima stagione, con la maglia dell’Empoli, ha attirato le attenzioni di diverse squadre, tra cui quella neroverde. Come appreso da Calciomercato.it, il Sassuolo ha un’intesa di massima con l’Inter per il centravanti.

Ad oggi, però, Pinamonti ha altro per la testa: la sua prima scelta resta l’Atalanta, con la quale ha un accordo. I bergamaschi non sono disposti ad andare oltre i 15 milioni di euro per acquistarlo. Una cifra ritenuta troppo bassa dall’Inter, che ne vorrebbe almeno 20 milioni, con l’inserimento di un diritto di re-compra. Ci sarà dunque da attendere per capire dove proseguirà la carriera dell’ex Empoli.