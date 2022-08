TV PLAY | Michel su Kostic-Juve: “Situazione particolare. Ecco il problema”

Si è parlato anche di Filip Kostic a Calciomercato.it in onda su Tv Play. L’esterno serbo dell’Eintracht è uno dei grandi obiettivi della Juventus di Allegri

Christopher Mikel di ‘Sport1’ è intervenuto a Calciomercato.it in onda su Tv Play per parlare di Filip Kostic, esterno serbo dell’Eintracht e nome ‘caldissimo’ in questo momento in casa Juventus.

“Stasera giocherà (confermato, Kostic titolare contro il Bayern, ndr) nonostante i rumors molto forti sulla Juventus – ha esordito Michel – È una situazione particolare. Futuro in bianconero? Il sogno di Kostic è giocare e vincere con la Juve, ma non è una questione di 2-3 giorni. Bisogna aspettare per questa trattativa. In questi anni il problema per lui è stato il prezzo, l’Eintracht ha sempre chiesto molto (circa 30 milioni, ndr). Lui ha avuto diverse offerte. È un calciatore molto importante per una squadra come l’Eintracht – ha sottolineato Michel – ma non so se lo sarebbe anche per una big come la Juventus”.

In conclusione, Michel si è espresso anche su Ndicka, difensore anche lui in forza all’Eintrach ma obiettivo del Milan: “I rossoneri sono interessati, ma il club vuole almeno 20 milioni di euro per una sua eventuale cessione”.