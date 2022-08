Calciomercato Inter, via entrambi per 70 milioni totali

Potrebbero essere due gli addii pesanti in casa Inter: nuovi contatti nelle ultime ore, il rilancio potrebbe essere quello decisivo

Anche questa estate Giuseppe Marotta è chiamato a far quadrare i conti con una cessione pesante, un sacrificio necessario. Come vi raccontiamo da settimane, ormai, gli indiziati sono fondamentalmente due: Milan Skriniar e Denzel Dumfries.

Il centrale sloveno ha avuto una crescita straordinaria in nerazzurro, passando dall’essere una buona promessa con la maglia della Sampdoria ad essere uno dei migliori difensori sul panorama europeo. Non è un caso che un club come il PSG abbia messo gli occhi su di lui per rinforzare in maniera significativa il proprio reparto arretrato. Come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it nelle scorse giornate, la trattativa con i parigini per Skriniar si è raffreddata e ora stiamo assistendo ad una fase di stallo. Non si può escludere, quindi, che lo sloveno alla fine resti al servizio di Simone Inzaghi. In questo momento, infatti, è il nome di Dumfries quello più ‘vicino’ alla partenza.

Calciomercato Inter, nuovi contatti col Chelsea | Dumfries e Casadei possono partire

Il mercato in casa Inter potrebbe essere infuocato nelle prossime settimane e riservare ancora diverse sorprese, sia in entrata che in uscita. Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, il Chelsea avrebbe avuto nuovi contatti con gli entourage di Denzel Dumfries e di Cesare Casadei: i ‘Blues sarebbero pronti ad effettuare un nuovo rilancio per convincere i nerazzurri a lasciar partire i due giocatori.

Due cessioni a cui l’Inter potrebbe anche essere disposta a fare, ma Marotta non vuole svendere i due gioielli. Le richieste della dirigenza meneghina, infatti, sono molto alte: 50 milioni per Dumfries e 20 milioni per il classe 2003. 70 milioni totali che potrebbero permettere ai nerazzurri di trovare un sostituto per l’olandese, di trattenere Milan Skriniar e di sistemare i bilanci. Le posizioni di tutti i protagonisti sono chiare, ora non resta che comprendere se il Chelsea sarà disposto ad accontentare l’Inter.