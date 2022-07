Nuove indiscrezioni sul fronte Skriniar-PSG: ecco la verità sull’incontro con l’Inter e le ultime in casa nerazzurra

Non è ancora finita tra Milan Skriniar e il Paris Saint-Germain. Nelle ultime ore si è parlato con insistenza di un incontro fissato per domani tra il club parigino e l’Inter.

A Calciomercato.it, nel corso di TV Play, Fabrizio Biasin si è espresso così: “Non mi risulta nessun incontro. Al momento le due società non si incontreranno per Skriniar. – ha smentito il giornalista – Non significa non sia a rischio la partenza di Skriniar, cosa è cambiato dopo la questione Bremer? In questo momento Skriniar non è stato ritirato dal mercato, ma se dovesse partire l’Inter chiede almeno 70 milioni di euro. Se dovesse restare bisognerà trovare un accordo per eventuali rinnovi, che non sarà comunque del tutto facile. Infatti, i parigini hanno offerto al calciatore 8 milioni a stagione“. Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercato.it, negli ultimi giorni sono proseguiti i contatti tra le parti, ma al momento non è confermato alcun summit in presenza. Nuovi contatti che sono avvenuti tramite video-call anche nelle ultime ore, con il PSG e anche il Chelsea che ha chiesto informazioni sulla situazione.

Calciomercato Inter, Skriniar-PSG: la situazione e gli ultimi aggiornamenti

Negli ultimi giorni ci sono stati contatti quasi quotidiani per cercare di cucire le differenze economiche tra i due club, che restano e sono ancora consistenti. Nel frattempo, dalla Francia, il giornalista Santi Aouna di ‘Foot Mercato’ riferisce che nuovi contatti sono in programma anche nelle prossime ore tra PSG ed Inter. La società francese è fiduciosa sulla buona riuscita della trattativa. Non solo per Skriniar. Stando al giornalista, infatti, per Renato Sanches sono rimasti solo pochi dettagli da sistemare con il Lille per completare il trasferimento. Il Milan è avvisato.