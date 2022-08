Sirene dalla Premier, addio ai nerazzurri per 10 milioni

Clamorosa richiesta del Nottingham Forest per avere Remo Freuler dell’Atalanta, classe 1992 e a Bergamo da sette anni

Promosso in Premier League dopo 23 anni, il Nottingham Forest è una delle regine del mercato inglese. Diciannove acquisti, più o meno 100 milioni di euro spesi e un contratto di circa 6 milioni di euro all’ex Manchester United Jesse Lingard. Ora, l’ultimo obiettivo è Remo Freuler dell’Atalanta, per cui gli inglesi hanno offerto 10 milioni di euro in un prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Freuler verso il Nottingham, contatti avviati

Gli inglesi sono neopromossi in Premier League e sono molto interessati a Freuler, classe 1992 e a Bergamo da sette anni. Ci sarebbero già contatti in corso tra le parti per trovare l’accordo. Lo svizzero è reduce da una stagione con 2 gol in 43 presenze: se l’offerta venisse accettata, il centrocampista lascerebbe l’Atalanta dopo 259 partite, 20 gol e 23 assist.

Punto fermo di Gasperini, il Nazionale svizzero ha dimostrato nei suoi anni italiani di essere un calciatore in grado di gestire il centrocampo con grande qualità e intelligenza tattica. Arrivato in nerazzurro nel 2016 dal Lucerna, il club dei Percassi ha sempre rispedito al mittente le sirene provenienti dagli altri club. Ma ora il giocatore, tramite il suo entourage, avrebbe avviato i contatti col club di Premier League e si sarebbe detto disponibile al trasferimento. I contatti sono in corso e Freuler, dopo sei stagioni, è molto vicino al passo d’addio. Il centrocampista era finito nel mirino della Roma di José Mourinho nella sessione dello scorso mercato invernale.