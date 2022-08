Juve, c’è il via libera: ha superato le visite mediche

Strada spianata per il colpo in casa Juventus: il giocatore ha superato le visite mediche

Dopo gli affari a zero Di Maria e Pogba e il colpo Bremer dopo la cessione di de Ligt, il mercato della Juventus non si ferma e anzi è pronto ad un’importante accelerata. In cima alla lista delle richieste di Massimiliano Allegri c’è Filip Kostic, esterno mancino dell’Eintracht Francoforte. Il serbo è tra le stelle della società tedesca, con cui ha vinto l’ultima Europa League e con cui è legato da un contratto valido sino al 2023.

La Juventus, desiderosa di rafforzare il reparto esterni offensivi, ha puntato con decisione su di lui. E un ulteriore segnale che propende in favore dei bianconeri è legato al fattore West Ham. Già vi abbiamo raccontato come la società inglese e il calciatore, di comune accordo, hanno deciso di interrompere la trattativa, facendo saltare un affare che pareva ormai fatto.

Juventus, Cornet al West Ham libera Kostic

A riprova di tutto questo, ‘Footmercato’ sottolinea come gli ‘Hammers’ abbiano virato con decisione su Maxwel Cornet. L’esterno ivoriano, retrocesso dopo una comunque ottima stagione con il Burnley, è destinato a continuare a calcare i campi di Premier League e a farlo con una maglia anch’essa ‘claret and blue’. Su di lui hanno puntato con decisione i londinesi, lasciando perdere la pista Kostic.

Un segnale importante per la Juventus, che conferma ancor più come il West Ham si sia ormai tirato fuori dalla corsa al giocatore serbo. Cornet, infatti, riferiscono dalla Francia, ha superato le visite mediche e manca sostanzialmente solo l’annuncio ufficiale del suo trasferimento a Londra. Una rivale in meno quindi per la Juventus, che ora dovrà cercare di convincere l’Eintracht a cedere il giocatore.