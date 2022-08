Milan a caccia di un rinforzo a centrocampo: il club rossonero, perso Renato Sanches potrebbe pescare in Serie A

Un contratto in scadenza nel 2023 e una situazione rinnovo che forse lascia intravedere alcune speranze. Persi gran parte dei suoi senatori, il Napoli si prepara ad affrontare la nuova stagione con nuovi innesti e con alcune incognite ancora da risolvere, in primis quella legata al portiere. A centrocampo invece c’è un punto interrogativo legato a Fabian Ruiz, il cui contratto appunto scadrà al termine della stagione appena iniziata. Ancora non ci sono novità legate al rinnovo e il giocatore fa gola a molti club, soprattutto in patria.

Dalla Spagna però rilanciano una clamorosa indiscrezione. Complice il mancato arrivo di Renato Sanches, il Milan è a caccia di un centrocampista da regalare a Stefano Pioli. E sembra che nel mirino della società rossonera sia finito proprio lo spagnolo del Napoli.

Calciomercato Milan, ipotesi Fabian Ruiz per il centrocampo

Lo riferisce ‘Fichajes.net’, che sottolinea come, oltre a Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid e soprattutto Juventus che lo monitora da tempo, sull’ex Real Betis ci sarebbe appunto anche il Milan. Fabian Ruiz viene ritenuto dall’emittente iberica un vero e proprio piano B a Renato Sanches, ormai destinato a vestire la maglia del Paris Saint-Germain.

L’affare però risulta davvero difficile. Sia per il fatto che il Napoli andrebbe a cedere il giocatore ad una diretta concorrente, sia per il fatto che il budget del Milan, che ha preferito andare all in su De Ketelaere, non sembra essere così alto da poter soddisfare le esigenze della società partenopea. Più facile quindi che in mediana possa arrivare un profilo dai costi più contenuti, magari in prestito, che permetta al Milan di non dover versare un grande esborso economico.