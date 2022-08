L’Inter sullo sfondo e pronta ad inserirsi per l’obiettivo del Milan di Maldini e Massara. Tutti i dettagli

Dopo il colpo De Ketelaere, diventato ufficiale nella giornata di ieri, la dirigenza del Milan tornerà subito sul mercato per regalare a Stefano Pioli gli ultimi tasselli per la nuova stagione.

Calciomercato

Come anticipato da Calciomercato.it, il Milan ha nel mirino anche Tanganga del Tottenham e aveva chiesto di attendere l’affare De Ketelaere. Ora che l’operazione per il belga è conclusa, i rossoneri possono affondare il colpo per il laterale degli ‘Spurs’: il giocatore ha già dato l’ok al trasferimento al Milan. Nelle ultime ore va però registrato l’inserimento del Valencia, di due squadre di Premier League ma soprattutto quello della Roma di Mourinho e dell’Inter. Maldini, in ogni caso, ha Tanganga in cima alle preferenze per la difesa e il Tottenham ha già dato il via libera all’operazione sulla base di un prestito con obbligo a 25 milioni di euro. Dopo una fase di stand-by, il trasferimento del calciatore potrebbe presto sbloccarsi

Calciomercato Milan e Roma, anche l’Inter sulle tracce di Tanganga

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter è sullo sfondo e valuta anche il profilo di Tanganga, pronta ad inserirsi in caso di fumata nera col Milan. Chiuso De Ketelaere, è infatti atteso il rilancio dei rossoneri per il difensore, con il benestare del Tottenham e di Antonio Conte. Maldini e Massara restano in pole, ma la concorrenza non manca e va trovata l’intesa definitiva col club inglese. Vi terremo aggiornati.