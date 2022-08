Cristiano Ronaldo vuole andarse dal Manchester United nel quale è tornato alla fine del calciomercato estivo 2021, dopo tre anni alla Juventus

Ronaldo-Manchester United, siamo a un passo dalla rottura. Il rapporto tra il portoghese, desideroso di andare in un club che fa la Champions, e il club inglese è ormai ai minimi termini. Lo è, a quanto pare, con il neo tecnico dei ‘Red Devils’, Erik ten Hag.

A ‘Viaplay Sport Nederland’, ten Hag si è letteralmente scagliato contro l’ex Juve reo di aver lasciato lo stadio prima del triplice fischio dell’amichevole contro il Rayo Vallecano. “Quanto accaduto non posso certo accettarlo – le parole dell’allenatore olandese – Penso che sia inaccettabile, siamo una squadra e bisogna restare fino alla fine“. Anche l’ex Milan Dalot, connazionale di CR7, ha lasciato lo stadio in anticipo rispetto ai compagni.

Da capire se lo United deciderà di sanzionare o meno Cristiano Ronaldo, il quale sta facendo davvero di tutto per porre fine alla sua seconda avventura in maglia ‘Red Devils’. Il classe ’85 d Funchal ci proverà fino alla fine a traslocare in una squadra che il prossimo anno disputerà la Champions. Il suo agente Jorge Mendes è al lavoro proprio per questo, col suo assistito offerto pure al Napoli oltre che a Bayern, Atletico Madrid e non solo…