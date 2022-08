Incubo fuga per Simone Inzaghi e i tifosi dell’Inter: i top club restano in agguato per due big nerazzurri

Nonostante le recenti rassicurazioni di Marotta, continuano a preoccupare i tifosi dell’Inter le situazioni di diversi big nerazzurri.

Su tutti Skriniar: il PSG è ancora in agguato e alla finestra c’è anche il Chelsea che ha nel mirino anche Dumfries. “Abbiamo l’obbligo di fare una squadra competitiva e il dovere di guardare l’equilibrio economico-finanziario. Skriniar è un giocatore fortissimo, assolutamente. Non necessariamente deve essere messo sul mercato, assolutamente no. Abbiamo avuto nelle settimane precedenti delle richieste per Skriniar, ma tutto verrà valutato”, ha dichiarato recentemente Marotta. L’Inter vuole trattenere i suoi big, ma di fronte ad offerte irrinunciabili non potrà opporsi a queste cessioni eccellenti.

Calciomercato Inter, top club sempre in agguato: le ultime

Il ‘Corriere dello Sport’ parla addirittura di “pericolo fuga” in casa nerazzurra: sia Skriniar che Dumfries sono ancora in bilico e, come anticipato, su di loro c’è il forte interesse di Paris Saint-Germain e Chelsea. In ogni caso, serviranno proposte irrinunciabili per convincere il club nerazzurro, almeno 70 milioni di euro per il difensore slovacco e 40 per il laterale olandese. PSG e ‘Blues’ sono avvisati.