Pioggia di milioni sull’Inter: arrivo l’offerta che potrebbe stravolgere il mercato dei nerazzurri, i dettagli

Una pioggia di milioni potrebbe cadere improvvisamente sull’Inter. I nerazzurri finora sono riusciti ad evitare partenze importanti ma le prossime settimane si preannunciano calde sia in entrata che, soprattutto, in uscita.

La strategia della società appare chiara: la volontà è di evitare la partenza di un big, salvo offerte irrinunciabili. Inoltre, Marotta e Ausilio hanno chiaro in testa che una eventuale cessione eccellente dovrà essere conclusa non troppo in là con il tempo per avere la possibilità di garantire un sostituto all’altezza ad Inzaghi. Piano chiaro che potrebbe però essere messo in difficoltà dalla super offerta che potrebbe essere recapitata all’Inter nei prossimi giorni.

A parlarne è ‘football.london’ che racconta dell’interesse – non certo nuovo – del Chelsea per tre calciatori nerazzurri. Il nuovo presidente Boehly è pronto a fare carte false per garantire a Tuchel una squadra vincente e finora non si è risparmiato come dimostrano, tanto per restare in Italia, i 40 milioni garantiti al Napoli per prendere Koulibaly. Ora da Londra sarebbe pronto un assegno superiore ai 130 milioni di euro per abbattere le resistenze nerazzurre.

Calciomercato Inter, oltre 130 milioni dal Chelsea: tris di cessioni

Skriniar, Dumfries e Casadei: questo il tris di colpi che il Chelsea potrebbe piazzare dall’Inter. I Blues potrebbero soddisfare le richieste economiche dei nerazzurri, anche se appare complicato che Marotta decida di privarsi di due pilastri nell’ultimo mese di mercato. Intanto, dall’Inghilterra parlano degli 81 milioni pronti per Milan Skriniar, una cifra che farebbe traballare le certezze di Inzaghi.

Ma non solo lo slovacco: per Dumfries il Chelsea vorrebbe offrire circa 41 milioni di euro, arrivando così ai 122 milioni per il duo. In aggiunta c’è Casadei con l’Inter che non giudica sufficiente gli 8 milioni per il giovane centrocampista. Da Londra sono pronti al rilancio per un affare che può sfondare i 130 milioni di euro.