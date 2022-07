Il Borussia Dortmund è alla ricerca di un attaccante dopo i problemi di Haller: il club tedesco atteso in Italia per il bomber

Il Borussia Dortmund si trova a fare i conti con la necessità di acquistare nel più breve tempo possibile un attaccante. Il club tedesco fa i conti con il grave problema di salute accorso a Sebastien Haller che sarà costretto a restare fuori per diversi mesi.

Ecco allora che la squadra di Terzic si sta muovendo alla ricerca di un nuovo attaccante da acquistare nel più breve tempo possibile. Calciomercato.it vi ha parlato dell’ipotesi Dzeko, resa difficile però sia dagli aspetti economici che dalla volontà di Inzaghi di tenersi il bosniaco. Ora arriva un’altra ipotesi ‘italiano’ per i gialloneri. Ne parla ‘marca.com’, secondo cui il Borussia potrebbe approdare la prossima settimana in Italia per chiudere l’affare.

Calciomercato Napoli, scippo Simeone: blitz del Borussia

Secondo quanto riferito dal portale spagnolo, nei prossimi giorni i dirigenti della società tedesca hanno programmato un viaggio in Italia proprio per provare a chiudere la trattativa e regalare a Terzic un nuovo attaccante. Il nome è quello di Giovanni Simeone, in uscita dal Verona. L’argentino, seguito anche dalla Juventus, è dato molto vicino al Napoli ma gli azzurri potrebbero essere superati dal Dortmund.

La formalizzazione dell’affare tra l’Hellas e i partenopei tarda ad arrivare ed allora il blitz in Italia del Borussia potrebbe andare a segno: Simeone in Bundesliga, l’ipotesi è sul tavolo.