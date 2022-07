ESCLUSIVO | Nuova pista per Dzeko: la posizione dell’Inter

Edin Dzeko torna al centro dei rumors di calciomercato Inter. Nuova pretendente per il bomber bosniaco di Inzaghi

Sono giorni molto frenetici all’Inter. L’avvio di mercato è stato scoppiettante con gli arrivi a costo zero degli svincolati Onana e Mkhitaryan, gli acquisti dei giovani Asllani e Bellanova e soprattutto il ritorno di Lukaku in prestito dal Chelsea. Negli ultimi giorni, invece, sono arrivate le note dolenti.

I tifosi nerazzurri non hanno digerito il fatto di aver perso l’acquisto di Gleison Bremer, che per settimane sembrava quasi fatto, peraltro in favore della Juventus. Una delusione che si è andata a sommare a quella per il mancato arrivo di Paulo Dybala. L’attaccante argentino si è accasato alla Roma visto che l’Inter non è riuscita a piazzare almeno due tra Sanchez, Correa e Dzeko. Per il bosniaco c’erano stati interessamenti da club di media fascia della Premier League, ma ora c’è anche una nuova pretendente.

Calciomercato Inter, Dzeko al Borussia Dortmund: Inzaghi spera di tenerlo

Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, il Borussia Dortmund ha pensato di riportare in Bundesliga dopo 11 anni e mezzo dall’esperienza positiva con il Wolfsburg l’ex romanista per far fronte al dramma dell’assenza di Sebastian Haller, colpito da un tumore ai testicoli che ne mettono a rischio la stagione e forse anche la carriera. Un affare, tuttavia, molto difficile: da un lato i gialloneri vorrebbero che l’Inter liberasse il giocatore senza un conguaglio – senza contare che Inzaghi lo ritiene ancora importante nel suo progetto – dall’altro Dzeko dovrebbe ridursi l’ingaggio.