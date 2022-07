Per Cristiano Ronaldo arriva una novità: il ritorno dell’attaccante portoghese è ufficiale, tutto come previsto

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da decidere. Come raccontato da Calciomercato.it, il fuoriclasse portoghese è alla ricerca di un club che gli consenta ancora una volta di disputare la Champions League.

L’ipotesi Atletico Madrid è ostacolata dalla protesta dei tifosi dei Colchoneros, poco desiderosi di vedere l’ex rivale in biancorosso. C’è il suggestivo ritorno allo Sporting come ipotesi, così come l’idea portata avanti da Mendes di un ritorno in Serie A, questa volta al Napoli.

Intanto però Cristiano Ronaldo ha rivisto il campo: questo pomeriggio CR7 è stato schierato titolare da ten Hag nell’amichevole del Manchester United contro il Rayo Vallecano. Per il portoghese si tratta dell’esordio stagionale dopo aver ritardato l’inizio della preparazione.

Calciomercato, esordio per Ronaldo: l’idea non cambia

Cristiano Ronaldo è in campo quindi da titolare contro il Rayo Vallecano ma questo non cambia il proprio futuro. L’idea del fuoriclasse portoghese è di lasciare il Manchester United e farlo per una squadra che disputerà la prossima Champions League. E’ quella la sua volontà e, come accaduto lo scorso anno, anche negli ultimi giorni di mercato potrà realizzarsi.