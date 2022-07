Potrebbero arrivare forti scossoni sul calciomercato di Inter e Juventus sul fronte delle uscite con due possibili cessioni in vista

A due settimane dal via al campionato, le principali formazioni indicate per la vittoria dello scudetto non sono ancora al completo. Tra queste, ad esempio, Inter e Juventus, sono alle prese con gli ultimissimi colpi per completare le rispettive rose e con qualche cessione non ancora definita.

Sia nerazzurri che bianconeri non hanno ancora risolto il nodo esuberi. L’Inter sta cercando di liberarsi ad esempio del maxi ingaggio di Alexis Sanchez e del giovane Andrea Pinamonti che garantirebbe circa 20 milioni di euro nelle casse nerazzurre. Mentre la Juventus, per fare spazio a centrocampo, dovrà trovare una sistemazione in uscita innanzitutto ad Arthur, corteggiato in questo momento dal Valencia di Gennaro Gattuso. Un altro juventino che potrebbe salutare è Rabiot, non del tutto al centro del progetto di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Inter e Juve, quotate le cessioni di Skriniar e Rabiot

Chi non è ancora sicuro di rimanere all’Inter per la prossima stagione, poi, è Milan Skriniar. Il centrale slovacco è stato corteggiato a lungo dal Paris Saint Germain, prima che i francesi si tirassero indietro nelle ultime due settimane. Secondo la ‘Sisal’, però, la partenza del difensore è ancora probabile, con una quota di 2.50 per il trasferimento a Parigi entro il 31 agosto 2022.

Stessa data che è stata fissata come deadline anche per la cessione di Adrien Rabiot sempre al Psg. Bookmakers che pagano 4.5 volte la posta per il centrocampista bianconero: operazione resa probabilmente più complicata dopo il lungo stop di Paul Pogba per i primi mesi della stagione.