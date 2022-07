Da Londra nuova offensiva: dopo il Chelsea, anche l’Arsenal fa sul serio per il gioiello di proprietà dell’Inter

L’Inter rimonta dal 2-0 il Lione e strappa il pareggio ai francesi nel test amichevole di Cesena. Lukaku e il gioiello di Barella risollevano i nerazzurri, ma l’attenzione continua ad essere anche al mercato con le sirene in uscita per Skriniar e Casadei.

Il difensore ieri sera è rientrato in campo dopo l’infortunio e giorno dopo giorno aumentano le possibilità di una sua permanenza a Milano, anche perché non è ancora arrivato il rilancio da 70 milioni del Paris Saint-Germain. Anche il Chelsea è tornato a chiudere informazioni per il difensore slovacco, con i ‘Blues’ che hanno messo gli occhi pure si Cesare Casadei in casa interista.

Il gioiello della Primavera – aggregato ai grandi contro il Lione – piace da tempo ai londinesi che lo avrebbero voluto inserire nella trattativa per il ritorno di Lukaku. Niente da fare in quel caso, con il Chelsea però che è tornato alla carica negli ultimi giorni mettendo sul piatto un assegno da 8 milioni di euro. L’Inter ha risposto picche all’offensiva dei ‘Blues’, anche perché valuta il centrocampista classe 2003 circa 20 milioni e vuole inserire la recompra nella trattativa per non perdere il controllo sul giocatore.

Calciomercato Inter, le grandi su Casadei: l’Arsenal sfida il Chelsea

Ma non solo Chelsea. Sull’altra sponda di Londra, anche l’Arsenal avrebbe messo nel mirino Casadei come scrive stamane il quotidiano ‘Repubblica’. Il baby nerazzurro ha tante pretendenti al seguito e tra queste figurano così pure i ‘Gunners’. In Italia resta inoltre interessato il Torino – che lo avrebbe voluto nell’affare Bremer – oltre a Sassuolo e Bologna.