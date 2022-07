Il Liverpool si aggiudica il primo trofeo inglese della stagione: tris al Manchester City di Guardiola, illuso dal pari siglato da Julian Alvarez

Il Liverpool si aggiudica il Community Shield mettendo al tappeto per 3-1 il grande rivale degli ultimi anni e del prossimo, ovvero il Manchester City di Guardiola.

Le danze le apre Alexander-Arnold con un tiro dei suoi che subisce una deviazione alla fine decisiva per battere Ederson. La reazione del City non è di quelle pungenti, Haaland non va a differenza di Julian Alvarez, che a un quarto d’ora dal termine fa 1-1. Il gol dell’argentino ex River è solo illusorio, perché la spinta dei ‘Reds’ è veemente e a dieci dal termine produce un calcio di rigore che trasforma Salah. Nel recupero Darwin Nunez, subentrato a Firmino (nel mirino della Juve) a inizio secondo tempo realizza il definitivo 3-1. Klopp vs Guardiola, il primo round stagionale lo vince il tedesco.

LIVERPOOL-MANCHESTER CITY 3-1

21 Alexander-Arnold (L), 70′ Alvarez, 83′ rig.Salah, 94′ Nunez (L)