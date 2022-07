Kjaer può lasciare Pioli: il Milan lo cede in Serie A

Scenario inedito per la difesa del Milan, anche Simon Kjaer potrebbe lasciare Stefano Pioli questa estate: i dettagli

I rossoneri si presenteranno ai blocchi di partenza del prossimo campionato con lo scudetto sul petto e con la certezza di aver messo in piedi un progetto tecnico vincente. La dirigenza meneghina continua a seguire la propria strategia: nessuno è insostituibile, neanche Simon Kjaer.

È questo lo scenario inedito disegnato da ‘La Nazione’ nella giornata di oggi. La Fiorentina avrebbe tra i propri obiettivi per la difesa, soprattutto in caso di cessione di Milenkovic, il centrale danese. Un profilo considerato ideale per esperienza, leadership e anche dal punto di vista economico. Sempre secondo la stessa fonte, infatti, il Milan potrebbe aprire anche ad un prestito con un riscatto da valutare al termine della prossima stagione.

Calciomercato Milan, anche Kjaer può partire | La Fiorentina lo tenta

La crescita della coppia formata da Kalulu e Tomori ha permesso al Milan di non dover impazzire sul mercato nella ricerca ad un difensore, e ora potrebbe permettere anche a Pioli di privarsi di Simon Kjaer. Il centrale danese, tuttavia, non rappresenta l’unica soluzione per la dirigenza della Fiorentina.

La ‘Viola’, infatti, mantiene viva anche la candidatura di Marash Kumbulla. L’albanese è considerato tra i cedibili da parte della Roma, ma il valore del suo cartellino è decisamente più alto rispetto a quello di Kjaer. In caso di cessione del danese, poi, il Mila andrebbe sul mercato per completare il proprio pacchetto arretrato con un altro rinforzo.