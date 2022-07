La Juventus cerca anche un attaccante: Alvaro Morata obiettivo principale, l’alternativa gioca in Serie A

Un attaccante per Allegri. La Juventus deve ancora completare la sua campagna trasferimenti e tra i rinforzi richiesti dal tecnico c’è anche un volto nuovo nel reparto avanzato.

Una richiesta che può essere esaudita con diversi nomi. Come raccontato da Calciomercato.it, Firmino è una idea che stuzzica la Juventus con il Liverpool che chiede però trenta milioni, con i bianconeri disposti ad arrivare a 18-20. Ad Allegri non dispiacerebbe ritrovare Alvaro Morata ma anche in questo caso i nodi da scogliere sono diversi: dai dubbi sulla formula alla necessità da parte dell’Atletico di sostituire già Suarez nel proprio attacco. Lo spagnolo rappresenterebbe comunque una prima scelta, ma la Juventus pensa anche ad una possibile alternativa che milita in Serie A.

Calciomercato Juventus, l’alternativa a Morata

Secondo quanto si legge su ‘sportmediaset.it’, la società bianconera ha in mente un’alternativa italiana ad Alvaro Morata. Il nome è quello di Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo cercato anche dal Napoli. Un profilo che non è certo una novità per la Juventus e che potrebbe tornare ad essere valutato dalla dirigenza piemontese nel caso in cui diventasse troppo complicato arrivare a Morata.

Certo ci sarebbe poi da fare i conti con la valutazione del Sassuolo, che non scende sotto ai 30 milioni di euro, e con la concorrenza del club di De Laurentiis che, dopo gli addii pesanti in attacco di Insigne e Mertens, vuole regalare un colpo importante a Spalletti.