Da top player a esubero: alla Juve con ingaggio a metà

Caccia aperta ad un altro attaccante per la Juventus che lavora su diverse soluzioni per regalare ad Allegri nuove frecce al proprio arco

Dopo i primi colpi Pogba, Di Maria e Bremer, la Juventus sposta ora il tiro su altre situazioni, al netto di un centrocampo che ad oggi vive con l’incertezza legata al recupero lungo del francese ex Manchester United. Spazio però anche alle trattative per potenziare ulteriormente l’attacco, allungando il ventaglio di scelte di Allegri per ciò che concerne le rotazioni della fase offensiva, soprattutto nel ruolo di centravanti dopo l’addio di Morata.

La ricerca di un’alternativa al bomber serbo prosegue, al netto della presenza in rosa di un jolly come Kean che sta provando a mettersi in mostra. Con le situazioni Morata e Arnautovic, quelli che sembravano i profili prioritari, ancora bloccate, appare inevitabile esplorare anche soluzioni alternative. In tal senso non mancano gli attaccanti accostati al club di Agnelli nelle ultime settimane.

Calciomercato Juventus, Werner nel mirino: una richiesta al Chelsea

Tra gli attaccanti accostati in questi giorni alla Juventus spicca anche Timo Werner, centravanti tedesco del Chelsea che a Londra non ha vissuto annate semplici. Tanti errori, poche chance realmente sfruttate e una serie di esclusioni e panchine che hanno spinto ben presto Tuchel, così come anche per Lukaku, ad andare verso la direzione di un falso 9 come Havertz.

L’ex Stoccarda e Lipsia ha dunque bisogno di rilancio e non è certamente al centro del progetto tecnico del Chelsea che potrebbe cederlo anche con la formula del prestito. L’ostacolo principale verso l’eventuale arrivo del tedesco alla Continassa riguarda però l’alto ingaggio percepito in quel di Londra. Secondo quanto evidenziato da ‘Sky Sport’ la stessa Juve infatti, nel caso, avrebbe chiesto al Chelsea di contribuire al pagamento di parte dello stipendio di Werner. In merito si attende la risposta del club inglese, col quale il calciatore ha un contratto in scadenza al 2025.