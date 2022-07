Dall’Inter al Chelsea, la nuova offerta spiazza

L’asse tra l’Inter e il Chelsea potrebbe diventare ancora più caldo: da Londra in arrivo una nuova offerta per il nerazzurro

Asse caldo tra Inter e Chelsea. Le due società hanno concluso nelle scorse settimane il ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro, ma gli affari sulla tratta Milano-Londra non si sono chiusi con il bomber belga.

Il club inglese ha mostrato interesse per diversi calciatori della squadra di Inzaghi. Da Dumfries a Skriniar, i Blues hanno puntato i riflettori sui big del club nerazzurro, ma l’offerta che da Londra sarebbe pronta a partire in direzione di Milano riguarda un altro calciatore. Si tratta del giovane Cesare Casadei, al centro anche della trattativa che avrebbe dovuto portare Bremer alla corte di Inzaghi, e che potrebbe essere inserito – come raccontato da Calciomercato.it – nella trattativa con il Torino per Singo.

Calciomercato Inter, il Chelsea non molla Casadei

Sul 19enne centrocampista di Ravenna c’è forte il pressing del Chelsea, stando a quanto riportato da ‘Sky’. Non una novità, visto che il nome di Casadei era stato fatto anche nel corso della trattativa per Lukaku.

Archiviato il capitolo relativo al belga, da Londra sono pronti a tornare alla carica con un’offerta ufficiale ai nerazzurri per l’acquisto del 2003 a titolo definitivo. Ora toccherà all’Inter decidere se privarsi del giovane talento o rispedire al mittente e valutare un’altra soluzione per lui.