Fa tutto Mendes: scatta il ‘clasico’ Real-Barcellona

Jorge Mendes al lavoro per piazzare il suo assistito. Blitz in Spagna, pronto il super clasico tra Barcellona e Real Madrid

Jorge Mendes all’opera per trovare sistemazione ai suoi illustri assistiti. A Cristiano Ronaldo in primis, poi a Bernardo Silva. Molto stimato dalla Juventus, il portoghese ha voglia di cambiare aria, in sostanza di lasciare il Manchester City dove è approdato cinque anni fa per circa 50 milioni di euro.

Trovare un’altra squadra al 27enne ex Monaco non è semplice soprattutto a causa del suo stipendio di circa 8 milioni di euro netti. Senza contare che i ‘Citizens’ di Guardiola non vogliono privarsene, se non di fronte a una offerta da almeno 60 milioni di euro. Comunque Mendes ci sta provando, come riporta ‘L’Equipe’ lo ha proposto sia al Real Madrid che al Barcellona, con l’intento di far scattare un super ‘clasico’.

Futuro Bernardo Silva, Guardiola non ha dato certezze: “Non sappiamo cosa succederà nel mercato”

Bernardo Silva è un ‘fedelissimo’ di Guardiola, il quale però lo scorso mese non diete certezze sulla permanenza al City del tuttocampista portoghese: “Credo che resterà con noi, ma non sappiamo cosa succederà nel mercato e abbiamo sempre detto che vogliamo giocatori che desiderano stare nel nostro club. Apprezziamo molto Bernardo e per questo contiamo su di lui per la prossima stagione”.