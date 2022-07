TV PLAY | “Sono ore molto calde”: la Juventus ne prende due

Guido Tolomei a Calciomercato.it su TV PLAY sul mercato della Juventus e non solo: da Paredes ad Arthur e Firmino

Mercato in fermento quello della Juventus con Firmino affare possibile a determinate condizioni e Arthur che va verso il Valencia.

A fare il punto delle operazioni in entrata e in uscita della Juventus è Guido Tolomei, insider esperto di Juventus, intervenuto a Calciomercato.it su TV PLAY.

ARTHUR – “La trattativa procede, ma non è così calda perché la Juventus vorrebbe inserire un obbligo di riscatto, le formule con sola partecipazione dell’ingaggio non sono ben viste. La Juventus sperava di fare un buon movimento di bilancio con questa operazione. Il ragazzo a suo tempo non abbandonò volentieri la Spagna e ora il Valencia è un’opzione ma bisognerà vedere i termini, perché piazzarlo per risparmiare 4 milioni sull’ingaggio e poi riaverlo non è visto di buon occhio. Ingaggio per convincerlo a trasferirsi in Italia? Sì facilitato dal decreto crescita, in patria era considerato un nuovo Iniesta, si pensava potesse giocare mezzala all’Iniesta con i piedi da regista, quindi un giocatore molto concreto”.

POGBA-WIJNALDUM – “Come valori assoluti Pogba sano nel centrocampo degli ultimi due anni della Juventus si avvicina in modo abbacinante a un Mosè che apre le acque. Chiaro che un Pogba che invece riscontra diversi problemi fisici è invece inferiore a tanti altri giocatori, non solo Wijnaldum. Non possiamo aspettarci l’ultimo Pogba della Juventus fin da subito comunque, vediamo ora come smaltirà l’infortunio, comunque l’operazione andrebbe scritta da qualche parte, lo hai venduto a 100 e lo hai ripreso qualche anno dopo a 0”.

Calciomercato, Tolomei a TV PLAY: “La Juve farà un altro colpo a centrocampo”

MERCATO JUVE – “Se a me 2 anni fa avessero detto che nella stessa sessione di mercato la Roma avrebbe preso Dybala e Wijnaldum avrei chiesto cos’è successo nel mezzo. Sono due colpi molto importanti come nomi. Firmino? La Juventus credo farà un altro colpo a centrocampo, sono ore molto calde per l’attaccante anche. Lato Morata ci saranno delle novità a breve, c’è una sirena in Premier League importante per lui e si saprà di più anche lato attaccante”.