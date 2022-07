Si complica Firmino: la Juventus valuta altri tre attaccanti top

La pista Firmino sembra essersi subito raffreddata: la Juventus per l’attacco sta valutando principalmente tre giocatori

Tra le richieste di Massimiliano Allegri alla dirigenza bianconera per il mercato, quella del vice Vlahovic ha una discreta importanza: il reparto offensivo della Juventus, infatti, appare decisamente incompleto al momento. Una delle ultime idee è quella che porta a Roberto Firmino, ma arrivare al brasiliano non sarà per niente facile.

Come vi abbiamo rivelato in esclusiva su Calciomercato.it nella giornata di ieri, la dirigenza bianconera per l’attaccante del Liverpool non vuole spingersi oltre ai 20 milioni, comprensivi di bonus. La richiesta dei ‘Reds’, però, è di circa 30 milioni. Una distanza troppo ampia che potrebbe essere quindi incolmabile e spingere la Juventus verso altri lidi: sono principalmente tre i giocatori valutati dalla ‘Vecchia Signora’.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, scontratasi con le richieste del Liverpool per Roberto Firmino, la Juventus starebbe guardando altrove per l’attacco. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, il primo nome resta quello di Alvaro Morata: è lo spagnolo il preferito di Massimiliano Allegri ed i bianconeri continueranno a lavorare con l’Atletico Madrid per trovare una soluzione. L’ex Real, però, non è neanche l’unica alternativa a disposizione di ‘Madama’.

Calciomercato Juventus, Firmino è difficile: Morata, Werner e Martial le alternative

Una delle vie predilette dalla Juventus sarebbe quella di consegnare ad Allegri un attaccante in prestito e, in questo senso, i nomi di Timo Werner e Anthony Martial sono i più accreditati a questo tipo di operazione. Sia il Chelsea che il Manchester United non ritengono i due attaccanti necessari e potrebbero aprire ad una partenza anche in prestito. Sullo sfondo, infine, resta un altro trittico di nomi. Si tratta di Arnautovic, con il Bologna che continua a fare scudo, lo svincolato Andrea Belotti e Memphis Depay. Quest’ultimo si sarebbe proposto alla Juventus, ma non avrebbe acceso l’interesse del club.