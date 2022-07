Intrecci di mercato tra Juventus e Inter, i movimenti dei bianconeri possono ripercuotersi sui nerazzurri e su Lautaro Martinez

Precampionato e mercato ormai entrati nel vivo e che vanno a braccetto, a poco più di due settimane dall’inizio della Serie A, fissato per sabato 13 agosto. Si apre la caccia al Milan campione d’Italia, in prima fila per spodestare i rossoneri Inter e Juventus.

Come sempre, gli intrecci tra nerazzurri e bianconeri non mancano e possono coinvolgere anche il mercato, che vive tappe fondamentali sia per Simone Inzaghi che per Massimiliano Allegri. In particolare, la prossima mossa della Juventus può avere importanti ripercussioni sul futuro di Lautaro Martinez, per il quale i tifosi nerazzurri tornano a tremare. La situazione in Viale della Liberazione è chiara: il gruppo Suning ha bisogno di fare cassa per risanare la situazione economica della società e, se dovesse arrivare la giusta offerta, nessuno è incedibile.

Calciomercato Juventus, piace Firmino e il Liverpool piomba su Lautaro Martinez

E’ tutto legato all’assalto della Juventus a Roberto Firmino, affare comunque difficile come raccontato da Calciomercato.it. Ma, qualora i bianconeri trovassero effettivamente l’accordo con il Liverpool per l’attaccante brasiliano, i ‘Reds’ dovrebbero trovare un sostituto. E tra i nomi preferiti da Jurgen Klopp c’è proprio quello di Lautaro Martinez, come riportato dal ‘Daily Express’. Le altre alternative conducono a Nkunku, Gakpo e Terrier. Naturalmente, l’Inter sparerebbe alto per tentare di trattenere il ‘Toro’, ma guai a sottovalutare la potenza di fuoco del Liverpool.