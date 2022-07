L’Inter ha chiuso una cessione, va via dai nerazzurri ma resta in Serie A: accordo trovato, tutti i dettagli

In attesa di capire se arriverà una cessione importante, l’Inter ha completato la trattativa per l’addio di un calciatore che non rientra nei piani di Simone Inzaghi.

Come riportato da ‘Sky’, i nerazzurri e il Torino hanno trovato l’intesa per il trasferimento di Valentino Lazaro. L’esterno, ritornato dal prestito al Benfica, passa alla corte di Juric in prestito con diritto di riscatto. Un’accelerazione improvvisa quella della società di Cairo che arriva all’indomani dell’accesa discussione che c’è stata tra il direttore sportivo Vagnati e il tecnico.

Un diverbio incentrato proprio sul mercato, come raccontato dallo stesso dirigente che aveva evidenziato la volontà della società di esaudire la richiesta di Juric di avere al più presto i rinforzi necessari per un campionato competitivo. Il primo sembra essere ormai definito dopo l’accordo con l’Inter. Lazaro dopodomani dovrebbe tenere le visite mediche e quindi unirsi alla squadra granata.

Calciomercato Inter, Lazaro al Torino

Valentino Lazaro è pronto quindi a lasciare nuovamente l’Inter e trasferirsi a Torino dove sarà l’esterno di destra del centrocampo a quattro di Juric. Il 26enne austriaco nella scorsa stagione ha collezionato 29 presenze complessive in Portogallo con due assist. Ora un nuovo prestito con il gioco di Juric che potrebbe esaltare le sue caratteristiche.