La Juventus accelera improvvisamente in attacco: serve un vice Vlahovic, i bianconeri lanciano l’offensiva con un’offerta

Il mercato della Juventus si scalda, man mano che si avvicina l’inizio del campionato. Bianconeri che hanno messo una buona base con i primi colpi Pogba, Di Maria e Bremer, ma l’infortunio del francese ha complicato i piani della società.

Serve accelerare a centrocampo, dove se già prima serviva un uomo d’ordine, ora il colpo è una autentica necessità. Ma serve fare spazio. La Juventus ha iniziato con l’addio di Ramsey, ora c’è bisogno di mettere a punto la cessione di Arthur, nel mirino del Valencia e dell’Arsenal. Tutto questo sarà propedeutico all’arrivo di Paredes, per il quale però non c’è ancora intesa con il Psg. Un altro innesto fondamentale sarà quello in attacco, per il ruolo di vice Vlahovic. Situazione al momento in stallo per Morata e Arnautovic, come spiegato da Calciomercato.it, i bianconeri però sparigliano le carte con uno sprint improvviso.

Juventus, assalto a Firmino: i dettagli dell’offerta

La Juventus si sarebbe infatti fiondata con decisione su Roberto Firmino. Chiuso al Liverpool dall’arrivo di Darwin Nunez, il brasiliano, in scadenza nel 2023 con i ‘Reds’, vuole una nuova avventura e secondo il ‘Corriere dello Sport’ i bianconeri avrebbero presentato agli inglesi una proposta da circa 22 milioni di euro. La trattativa, stando ai rumours, sarebbe definita in stato avanzato, il Liverpool starebbe valutando la proposta molto attentamente. Si tratterebbe, per la Juventus, di un rinforzo di grande spessore tecnico, di esperienza e carisma, se il tutto fosse confermato.