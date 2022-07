Tutti vogliono la Juventus: Jorginho più altri tre

Jorginho veste la maglia del Chelsea dall’estate 2018. Il contratto dell’italo-brasiliano, da tempo nei radar della Juventus, scade a giugno del prossimo anno

Jorginho è pronto a salutare il Chelsea col quale è in scadenza fra un anno. L’italo-brasiliano non è un punto fermo di Tuchel ed è allettato dalla possibilità di tornare in Serie A. Nello specifico di vestire la maglia della Juventus, da tempo sulle sue tracce.

Stando a Paolo Paganini di ‘Rai Sport’, il centrocampista classe ’91 “ha rimandato segnali al club bianconero” che come noto è alla ricerca di un regista per Allegri. Il nome più ‘caldo’ al momento è però quello di Leandro Paredes, in uscita dal Paris Saint-Germain. L’addio di Ramsey, che ieri ha ufficialmente risolto il contratto, e soprattutto la cessione di Arthur possono dare una accelerata alla trattativa coi transalpini. Campos e soci, come rivelato dallo stesso Paganini, proprio nella trattativa Paredes “hanno riproposto Kurzawa“. Anche il terzino è sulla lista di sbarco, per la Juve può rappresentare un’occasione in ottica sostituzione di Alex Sandro.

Calciomercato, Paganini: “La Juve sta valutando di tenere Kean”

Sempre in chiave mercato Juve, Paganini si è esposto anche sulle ‘mosse’ per il reparto avanzato: “La Juventus sta valutando di tenere Kean – autore stanotte di una doppietta contro il Barcellona – e frena la trattativa per il ritorno di Morata mentre resta sempre aperta la pista Zaniolo“.