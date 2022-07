La Juventus può approfittare di un’occasione di mercato: via libera per l’incontro, ora Allegri deve convincerlo

C’è aria di novità per la Juventus: la squadra di Allegri si presenterà con aspetto diverso ai nastri di partenza del campionato 2022/2023. Pogba, Di Maria e Bremer finora gli acquisti, ma altri ne arriveranno nelle prossime settimane.

Tra i rinforzi attesi dal tecnico c’è anche un attaccante, con Alvaro Morata in cima alle preferenze anche se convincere l’Atletico non sarà molto semplice. L’alternativa potrebbe arrivare sempre dalla Spagna dove c’è un calciatore che ormai è fuori dai piani del tecnico. Si tratta di Memphis Depay che, soprattutto dopo gli arrivi di Raphinha e Lewandowski, è fuori dai piani di Xavi. Anche per questo dal Barcellona è arrivato il via libera alla sua cessione e, visto che il calciatore sta facendo resistenze all’addio, il club blaugrana è pronto a favorire una eventuale trattativa.

Calciomercato Juventus, Allegri convince Depay

Secondo quanto riferisce ‘elnacional.cat’, infatti, il Barcellona avrebbe dato il via libera ad Allegri per incontrare Depay e illustrargli il progetto Juventus. Un faccia a faccia che potrebbe servire a convincere l’olandese che finora ha fatto muro sulla sua cessione. Dovesse arrivare il sì del calciatore, l’accordo tra le società – secondo la stessa fonte – potrebbe chiudersi in poche ore per una cifra intorno ai 20 milioni di euro.