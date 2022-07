Dopo l’infortunio di Paul Pogba più grave del previsto, non arrivano buone notizie per la Juventus anche dal mercato

Sono state ore complicate per la Juventus che ieri sera ha appreso della lesione al menisco laterale di Paul Pogba. Tempi di recupero piuttosto lunghi per il centrocampista francese, che nelle prossime ore negli Stati Uniti verrà immediatamente sottoposto in artroscopia per cercare di rientrare a disposizione di Allegri in un paio di mesi.

Lo stop improvviso del centrocampista francese ha subito allarmato la Juventus che, in attesa di sbloccare l’arrivo di Leandro Paredes, ha stoppato la partenza di Adrien Rabiot. Con molta probabilità l’ex Psg rimarrà in maglia bianconera almeno fino al prossimo gennaio, così da poter sopperire all’assenza di Pogba nel primo mese e mezzo di stagione.

Il centrocampo non è l’unico reparto ancora incompleto della Juventus, che prima di sferrare l’assalto per Paredes dovrà comunque liberarsi degli ingaggi di Ramsey e Arthur. In avanti, infatti, Allegri starebbe ancora cercando un vice Vlahovic dopo il mancato accordo tra i bianconeri e l’Atletico Madrid per il riscatto di Alvaro Morata.

Calciomercato Juve, il Newcastle lancia la sfida per Werner

Tra le alternative proposte ai bianconeri nelle ultime settimane rientra il nome di Timo Werner. L’attaccante tedesco lascerà con molta probabilità il Chelsea ed era già stato accostato alla Juventus nell’ambito dell’affare poi sfumato con i ‘Blues’ per de Ligt. A complicare i piani della dirigenza juventina potrebbe essere la nuova proprietà del Newcastle.

Lo storico club inglese, passato sotto il controllo di Pif lo scorso ottobre, ha iniziato ad investire pesantemente sul mercato e non avrebbe grossi problemi a far partire un’asta per l’ex centravanti del Lipsia. Come confermato dalla ‘Bild’ in Germania, il Newcastle avrebbe intrapreso un primo approccio sia con il Chelsea che con lo stesso Werner. L’attaccante, chiuso dall’arrivo di Sterling, sarebbe disposto a ripartire da un’altra importante realtà del campionato inglese.