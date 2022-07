Tegola per la Juventus che perde subito Paul Pogba: l’asso francese rischia l’intervento al ginocchio e di saltare le prime giornate di campionato

Fulmine a ciel sereno per la Juventus, impegnata nella tournée negli USA prima dell’esordio stagionale in campionato a Ferragosto contro il Sassuolo.

Si è subito fermato Paul Pogba, vittima di un problema al ginocchio dopo la vittoria nel test contro il Chivas. I primi aggiornamenti sul ‘Polpo’ ex Manchester United non sono incoraggianti: lesione al menisco laterale e possibile intervento in artroscopia per il campione del mondo classe ’93.

Questo recita il comunicato della Juve, con Pogba che nelle prossime ore a Los Angeles si sottoporrà a un nuovo consulto specialistico per capire meglio come intervenire e quali possano essere i tempi di recupero. In caso di operazione, Pogba si fermerebbe per oltre un mese e salterebbe quindi le prime giornate del campionato di Serie A. A serio rischio le gare con Sassuolo, Sampdoria, Roma e Spezia, con il nazionale transalpino che nella migliore delle ipotesi tornerebbe a inizio settembre.

Ma il recupero potrebbe essere più lento e richiedere ulteriore tempo per non rischiare nuove ricadute, senza dimenticare che il numero dieci dovrà svolgere quasi l’intera preparazione per rimettersi al passo dei compagni di squadra. In quel caso si prospetterebbe un’assenza dai campi di gioco di circa due mesi, marcando visita anche per l’esordio stagionale in Champions League.

Juventus, infortunio Pogba: Allegri in ansia, i tempi di recupero

Nelle prossime ore, svolti i nuovi esami, se ne saprà sicuramente di più sul rientro in campo del ‘Polpo’, che per accelerare le tempistiche potrebbe restare negli USA per sottoporsi all’intervento chirurgico direttamente negli States. Un problema – quello al menisco del ginocchio destro – che Pogba si porta dietro da qualche mese. Intanto Allegri e il gruppo bianconero sono partiti per Dallas senza Pogba per il primo test di lusso contro il Barcellona, al quale seguirà giorno 31 l’altra sfida di lusso stavolta con il Real Madrid.