La Juventus al lavoro per il colpo in attacco, come vice Vlahovic la priorità è Morata ma rispunta un altro nome nella lista

La ricerca del vice Vlahovic è uno dei fronti più caldi del mercato della Juventus. I bianconeri necessitano di un’alternativa di un certo livello per il serbo e stanno vagliando, come noto, diverse piste in merito.

Come raccontato da Calciomercato.it, situazione ancora in stallo sia per Morata che per Arnautovic. Lo spagnolo sarebbe la prima scelta di Allegri, ma l’Atletico non apre a un nuovo prestito e una trattativa per una cessione con altre formule non è ancora partita. Anche per l’austriaco del Bologna il tutto è ancora piuttosto fermo. Nella ‘lista’ per il colpo in attacco, rispunta, come scrive ‘Tuttosport’, Timo Werner, che era stato proposto dal Chelsea come parziale contropartita per de Ligt. Il tedesco, che ai ‘Blues’ è finito in seconda fila, può tornare d’attualità.