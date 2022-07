Juventus, l’infortunio di Pogba preoccupa e non poco, ma la scelta è stata già fatta: ecco il nome giusto per la campagna acquisti

Mancano circa tre settimane all’inizio del campionato e la situazione in casa Juventus si fa particolarmente calda. Soprattutto per quanto riguarda la situazione legata a Paul Pogba. Il centrocampista francese potrebbe rischiare addirittura uno stop di due mesi.

Allegri trema: l’infortunio al ginocchio del centrocampista transalpino nel pieno della preparazione preoccupa e non poco il tecnico bianconero. Ecco allora che, se la prima richiesta di Allegri sembrava essere quella di Morata, ora un nuovo colpo a centrocampo potrebbe rappresentare la priorità.

Sondaggio CM.IT, Paredes l’uomo giusto per la Juventus

A riguardo abbiamo chiesto ai follower del nostro account Twitter cosa dovrebbe fare la Juventus visto l’infortunio occorso al classe 1993. E la scelta sembra essere piuttosto chiara. Per il 52,6% degli utenti, la dirigenza bianconera dovrebbe accelerare il passo e riuscire quanto prima ad acquistare Paredes. L’argentino è un nome molto caldo sul fronte delle entrate e secondo i partecipanti al sondaggio dovrebbe essere lui l’uomo su cui puntare per sopperire al problema Pogba.

📊 MOMENTO SONDAGGIO 📊#Juventus, #Pogba rischia uno stop di almeno due mesi: cosa dovrebbero fare i bianconeri dopo l'infortunio del francese? RT, VOTA E COMMENTA! 📲 — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 26, 2022

Secondo altri non sarebbe invece necessario acquistare un nuovo giocatore. La scelta migliore da fare sarebbe quella di dare maggior fiducia ad Adrien Rabiot. Puntare sull’altro transalpino sarebbe la scelta giusta per il 24,1% dei votanti. Altro giocatore il cui futuro resta in dubbio è Arthur: il 12,9% ritiene però che, alla luce dell’infortunio di Pogba, non sarebbe corretto cedere il brasiliano, che piace soprattutto all’Arsenal. Confermare quindi l’ex Barcellona sarebbe la scelta giusta. Il 10,3% dei partecipanti al sondaggio ritiene invece che la Juventus dovrebbe tornare su un vecchio obiettivo, quel Jorginho che già in passato era stato accostato al club bianconero.