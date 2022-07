La Juventus torna alla carica per un attaccante ma trova le porte chiuse: i bianconeri devono cambiare obiettivo

La Juventus scalda i motori ed entra nel vivo del suo precampionato e del calciomercato. In campo, con Barcellona e Real Madrid, prime prove generali, sebbene con una squadra ancora non al completo, in vista dell’avvio della Serie A tra meno di tre settimane. Sul mercato, altre le risposte che attende Allegri.

Le slot da occupare nella rosa bianconera sono ancora numerose, il tecnico livornese è soddisfatto dei primi acquisti ma sa che serve qualcosa in più. Tra i tanti ruoli ancora scoperti, quello del vice Vlahovic. Come raccontato da Calciomercato.it nei giorni scorsi, tutto fermo per le piste Arnautovic e Morata, la Juventus deve continuare a guardarsi intorno e cerca un attaccante di livello e affidabilità. In particolare, c’è un ritorno di fiamma per un obiettivo del recente passato, ma di fronte ai bianconeri ci sono porte chiuse.

Calciomercato Juventus, è cambiato tutto per Martial: la colpa è di Cristiano Ronaldo

In inverno, era stato seguito il profilo di Martial, poi finito in prestito al Siviglia. Il francese ha deluso nei sei mesi in Spagna, mettendo insieme appena 12 presenze e una rete. Non riscattato dagli andalusi e tornato al Manchester United, sembrava poter essere nuovamente in partenza. Ma nella tournée asiatica ha impressionato positivamente Ten Hag, andando a segno tre volte. E così, secondo il ‘Mirror’, anche considerando le incertezze sul futuro di Cristiano Ronaldo, nonostante il nuovo interessamento dei bianconeri, i ‘Red Devils’ avrebbero fatto sapere al giocatore di voler puntare su di lui nella nuova stagione e di non volerlo cedere a differenza di quanto gli avevano fatto capire fino a qualche giorno fa.