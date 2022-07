Beffa Inter al 90′: il Lens passa con Openda

Serata negativa per le due milanesi: oltre alla squadra di Pioli, anche l’Inter ha perso di misura

Giornata di amichevoli per Inter e Milan, le due squadre che fino alla fine si sono contese lo scudetto nell’ultima stagione. Mentre stanotte è toccato alla Juventus, nel pomeriggio è scesa in campo la squadra rossonera in Ungheria perdendo 3-2 contro lo ZTE. Un primo tempo nerissimo, con tre gol subiti in 27 minuti, poi la rete di Giroud e il secondo tempo sicuramente migliore anche grazie agli ingressi in campo dei titolari.

Andamento simile per l’Inter di Simone Inzaghi, che invece ha sfidato il Lens. Un match non particolarmente brillante per i nerazzurri, che subiscono nel primo tempo con un Samir Handanovic parecchio impegnato, ma comunque inviolato. Nella ripresa l’Inter ha alzato il livello, ma senza strafare, soprattutto con Lukaku che ha avuto una grandissima occasione in area. Poi al 90′, con lo 0-0 che sembrava scritto, è arrivato il gol di Openda che di testa da corner ha anticipato tutti scavalcando Cordaz, entrato da una decina di minuti. Buona prestazione per Lazaro e qualche sprazzo di LuLa. Finisce quindi 1-0 per il Lens, per Inzaghi c’è ancora da lavorare. In serata anche la Roma in campo contro il Nizza, ma per l’esordio di Paulo Dybala c’è ancora da aspettare.