Il Napoli avanza sul mercato, in arrivo un rinforzo per Luciano Spalletti e per i partenopei: gli ultimi dettagli

Nel mercato del Napoli, tante perdite importanti, che gli azzurri stanno cercando di colmare. I partenopei di Luciano Spalletti si preparano ad accogliere un nuovo innesto, per il quale è ormai solo questione di ore.

Calciomercato.it vi aveva raccontato qualche giorno fa dell’accordo del Napoli con Kim Min-Jae. Tutto confermato oggi sull’edizione del ‘Corriere dello Sport’: per il coreano sarà pagato la clausola da 20 milioni al Fenerbahce, in due tranches. Il giocatore dovrebbe firmare un quinquennale da 2,5 milioni a stagione ed è atteso in Italia tra domani e lunedì per l’iter con visite mediche e firma del contratto. In seguito, raggiungerà i nuovi compagni nella seconda parte del ritiro, a Castel di Sangro.