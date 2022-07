Sarri (e non solo) sulla strada della Juve: si complicano i piani di Allegri

C’è anche l’ostacolo Lazio per la Juventus sul mercato. Sarri complica i piani di Allegri: la situazione e le cifre in ballo

Molina saluta la Serie A, con il nazionale argentino pronto a sbarcare nella Liga con la maglia dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

Occasione persa per le italiane, con Juventus e Inter che nelle scorse settimane si erano interessate al laterale in forza all’Udinese. Un altro gioiello in vetrina dei friulani è sicuramente Destiny Udogie, autore di un’ottima stagione alla ‘Dacia Arena’ con 5 reti e 4 assist messi a referto.

Il classe 2002 dell’Under 21 italiana ha catturato l’interesse di diverse squadre, tra cui figura la stessa Juventus. La ‘Vecchia Signora’ è a caccia di un terzino sinistro per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri e Udogie rientra nella lista degli acquisti di Cherubini e Arrivabene.

L‘Udinese, malgrado gli ottimi uffici con la Juve, non è disposta però a fare sconti ai bianconeri di Torino e valuta il proprio gioiello almeno 20 milioni di euro. Inoltre, la corsa all’esterno mancino dell’Udinese potrebbe complicarsi con l’inserimento nella trattativa della Lazio come riporta il quotidiano ‘Tuttosport’.

Calciomercato Juventus, colpo Udogie: c’è l’ostacolo Lazio

Sarri ha messo nel mirino un esterno sinistro di spessore per la formazione biancoceleste e, oltre a Emerson Palmieri, ha indicato proprio Udogie tra i preferiti in entrata al Ds Tare. Sia per Juve e Lazio, comunque, non sarà facile trattare con l’Udinese anche perché la volontà del sodalizio friulano è quella di tenere almeno per un’altra stagione il 19enne laterale (sotto contratto fino al 2026), a meno che non arrivi un’offerta davvero irrinunciabile per il suo cartellino.