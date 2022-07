Il Milan è alla ricerca di un difensore e, oltre a Tanganga, punta anche su Ndicka: arriva la conferma dell’Eintracht Francoforte

Serve un difensore per il Milan. Maldini è impegnato attualmente nell’operazione de Ketelaere ma, una volta chiusa, dovrà regalare il prima possibile un centrale a Stefano Pioli.

Come raccontato da Calciomercato.it, i rossoneri hanno incassato la disponibilità di Tanganga e il sì del Tottenham al prestito con obbligo di riscatto intorno ai 25 milioni di euro. Il Milan però ha preso tempo e deve fare i conti con l’interesse sul centrale inglese del Valencia e di due squadre di Premier League.

Ecco perché sulla lista dei dirigenti rossoneri ci sono anche altri nome per la difesa e tra questi rientra anche Evan Ndicka, 22enne franco-camerunese dell’Eintracht Francoforte. Proprio dal club tedesco arriva una importante conferma sulla trattativa con il Milan.

Milan-Ndicka, la conferma dell’Eintracht

In alcune dichiarazioni rilasciate a ‘Kicker’, il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte Markus Krosche ha parlato proprio di Ndicka e della trattativa con il Milan per il 22enne. Il dirigente del club tedesco è molto chiaro: “Sappiamo dell’interesse del Milan per Ndicka, ma fino a questo momento non sono arrivate offerte”. Nulla ancora di concreto quindi con Tanganga che resta in cima alle preferenze di Maldini.