TV PLAY | “Grigio preoccupante”: il Milan rischia un altro no

Si complica improvvisamente la trattativa tra il Milan e il Brugge per de Ketelaere: l’intervento di Bianchin su TV PLAY – Calciomercato.it

Paolo Maldini prova a regalare il trequartista a Pioli ma la trattativa per de Ketelaere si preannuncia ancora complicata.

Come raccontato da Calciomercato.it, il Milan si fa forza del sì del calciatore per riuscire ad avere il via libera del Brugge per il trequartista. La situazione però sembra complicarsi visto l’intransigenza del club belga dal punto di vista della richiesta economica. A fare il punto sulle ultime novità che arrivano sul 21enne è Luca Bianchin della Gazzetta dello Sport intervenuto su TV PLAY – Calciomercato.it.

DE KETELAERE – “Un grigio preoccupante per il Milan, c’è stato un contatto, entrambi i club sono sulle loro posizioni e nei prossimi giorni capiremo se è la classica schermaglia, oppure se si possa portare ad un cambio di strategia e ai vari piani B”.

OFFERTA – “La distanza va dai 3 ai 5 milioni fra i due club. Il Milan però ha insegnato che ha vinto uno scudetto così, con dei principi”.

CHIUSURA – “Io credo che ragionevolmente fra lunedì e martedì si possa sapere qualcosa”.

Calciomercato Milan, Bianchin: “Cristante, più no che sì”

Lo stesso Bianchin non si è soffermato soltanto su de Ketelaere, rispondendo anche alle domande su un possibile approdo di Cristante al Milan. Una ipotesi che, per il giornalista, è al momento lontano: “Da quanto so io più no che sì”.