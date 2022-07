CM.IT | Sfida di mercato per Cutrone: la Serie A osserva

Dopo l’annata positiva con la maglia dell’Empoli, è iniziata la bagarre di mercato per arrivare a Patrick Cutrone: due club avanti a tutti

La carriera di Patrick Cutrone si trova davanti ad un bivio importante: con il contratto in scadenza nel 2023 col Wolverhampton, questo è il momento giusto per un nuovo trasferimento e le richieste non mancano.

La Serie A continua a monitorare la situazione dell’attaccante classe ’98, reduce da un’annata positiva con l’Empoli. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, però, sono i Glasgow Rangers ed il Celta Vigo ad essere in vantaggio per aggiudicarsi l’ex Milan. Il trasferimento in Spagna, in particolare, sarebbe a titolo definitivo e rappresenterebbe un’importante svolta per la carriera di Cutrone. Il ritorno nella Liga del bomber azzurro può diventare realtà in questa sessione di calciomercato.