TV PLAY | Cristiano Ronaldo in Serie A: l’offerta che ribalta il grande ritorno

In un mercato in cui si stanno muovendo diverse pedine importanti, da Haaland a Lewandowski, Di Maria, Dybala e Lukaku, particolare attenzione e riguardo merita anche la posizione di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è reduce da una stagione in chiaroscuro, in cui è stato comunque il miglior marcatore, ma con qualche stop di troppo e soprattutto parecchie critiche per il suo stile di gioco che per tanti è sembrato ‘egoista’.

La qualificazione in Europa League del Manchester United ha rimesso in gioco, almeno sulla carta, il futuro di CR7 che ovviamente è sempre stato protagonista assoluto e sinonimo di Champions League. Tante le suggestioni di queste settimane, alcune che portavano anche in Serie A e alla Roma. Poi il Bayern Monaco per sostituire Lewandowski, il Chelsea, lo stesso Barcellona, l’Atletico Madrid, la MLS fino a tornare in Italia, al Napoli. L’indiscrezione ha parlato oggi di un Ronaldo proposto da Mendes come eventuale sostituto di Osimhen, finito nel mirino del Bayern per il post Lewandowski con un esborso da circa 90 milioni.

Calciomercato Napoli, Benzi e la rivelazione sull’offerta a Cristiano Ronaldo

Al momento fantamercato, ma al giorno d’oggi ‘impossibile’ non può far parte del vocabolario calcistico. In realtà, pochi minuti fa in diretta su TvPlay_Calciomercato.it, il noto giornalista e opinionista Stefano Benzi ha rivelato la pista che porterebbe a un clamoroso ritorno: “C’è un’altra offerta simile a quella del Bayern Monaco da parte del Real Madrid, ma con un ingaggio molto depotenziato. L’ultima voce che arriva da Madrid è che potrebbero portarlo al Real, ma con ingaggio molto inferiore. Se trovi uno sponsor o degli sponsor che scommettono sul calciatore è diverso, ma non sono molte le squadre”. Dunque il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora tutto da scoprire, nonostante le frequenti smentite di ten Hag, che continua a blindarlo.