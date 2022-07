Clamoroso Ronaldo, torna in Serie A: 90 milioni di euro

Cristiano Ronaldo potrebbe tornare a calcare i campi di Serie A: l’intreccio con un bomber del nostro campionato può aprire al ritorno

Clamoroso scenario prospettato da ‘Sport Mediaset’ che potrebbe riportare Cristiano Ronaldo in Serie A. Il portoghese è in rotta con il Manchester United ma non ha trovato ancora una nuova sistemazione.

Dall’Atletico Madrid alla suggestione americana, non si è ancora fatta strada la prossima tappa della carriera del fuoriclasse ex Juventus. Una tappa che potrebbe essere proprio l’Italia e la Serie A, grazie ad un intreccio di bomber che aprirebbe le porte al grande ritorno.

Tutto nasce da Lewandowski e dal suo trasferimento al Barcellona: il Bayern Monaco ha necessità di acquistare una punta centrale e gli occhi dei bavaresi si sono posati su Victor Osimhen. Stando a quanto riporta ‘Sport Mediaset’ nei prossimi giorni al Napoli potrebbe arrivare una proposta tra gli 80 e i 90 milioni di euro, cifra molto vicina ai 100 milioni chiesti da De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, Ronaldo per il post Osimhen

L’eventuale offerta del Bayern Monaco per Osimhen farebbe vacillare De Laurentiis e in caso di addio si aprirebbe lo spazio per il colpo Ronaldo. In particolare, secondo la stessa fonte, Mendes proporrebbe CR7 agli azzurri per rimpiazzare il nigeriano. Ronaldo ha vissuto una stagione complicata allo United lo scorso anno e con l’arrivo di ten Hag le possibilità di una permanenza ai ‘Red Devils’ sono diminuite sensibilmente.

Ora la suggestione Napoli (non la prima volta che viene fuori). Un affare complicato dal punto di vista economico ma che potrebbe restituire un po’ di entusiasmo ad una piazza che vive settimane di agitazione visto le numerose partenze.