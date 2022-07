La Juventus non ha intenzione di fare sconti e ha già avvertito il calciatore: senza addio, sarà fuori rosa per tutta la stagione

La Juventus parte per gli Stati Uniti per affrontare il trittico di impegni previsto dal Summer Tour 2022 ma nella compagine bianconera non sono presenti tutti i calciatori della rosa. Allegri ha lasciato otto calciatori a casa e tra questi c’è anche Aaron Ramsey.

La situazione del centrocampista gallese è chiara ormai da mesi: per lui nella Juventus non c’è più spazio anche se – come raccontato dalla nostra redazione – la trattativa per la risoluzione del contratto non si è ancora sbloccata. La Juventus è ferma alla proposta di due milioni di euro, una cifra che non convince l’ex Arsenal. La società però ha assunto una posizione molto rigida: come raccolto da Calciomercato.it, infatti, il club bianconero ha informato l’entourage del calciatore che Ramsey è da considerarsi fuori rosa e che, senza addio, non sarà reintegrato in squadra.

Juventus, Ramsey fuori rosa: la reazione

Una presa di posizione importante che non ha ovviamente fatto piacere al calciatore con l’entourage di Ramsey stizzito per questa situazione. Resta la distanza – come già accennato – per la risoluzione che, ad ogni modo, sembra essere al momento l’unica soluzione possibile per mettere d’accordo le parti in causa.