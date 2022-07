Il Monza conclude altri due acquisti: visite mediche questa mattina per Caprari e Filippo Ranocchia

Il Monza accoglie l’ottavo e il nono colpo della propria sessione estiva di calciomercato. Non si ferma la campagna acquisti di Galliani e Berlusconi, gli ultimi due volti nuovi sono quelli di Gianluca Caprari e Filippo Ranocchia.

Nella giornata di ieri, come raccontato su Calciomercato.it, sono arrivate le rispettive fumate bianche: Caprari arriverà dal Verona in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Al club scaligero andranno circa 9 milioni di euro di parte fissa, più 2-3 milioni di bonus al verificarsi di determinate condizioni. Il giovane centrocampista della Juventus, invece, sarà biancorosso attraverso la formula del prestito, con riscatto in favore del Monza e possibilità di contro-riscatto per il club bianconero.

Queste mattina le visite mediche presso la clinica Columbus a Milano per i due calciatori. Al termine dei controlli di rito, le firme e gli annunci ufficiali per iniziare la nuova avventura con la maglia del Monza.

Dall’inviato Giorgio Musso