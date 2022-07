Monza scatenato sul mercato, ottavo acquisto per Berlusconi e Galliani: definito l’arrivo dal Verona di Gianluca Caprari

Il Monza batte un altro colpo. Il club di Silvio Berlusconi e Adriano Gallini rimane assoluto protagonista sul mercato dopo la storica promozione in Serie A.

Già sette acquisti per la società brianzola, tra i quali spiccano Sensi, Cragno e il ‘canterano’ Pessina. I biancorossi non si fermano e nelle ultime ore hanno chiuso anche l’ingaggio di Gianluca Caprari dal Verona. Il Monza ha definito gli ultimi dettagli e trovato l’accordo con la compagine scaligera per l’arrivo in Brianza dell’attaccante.

Ancora Galliani, Caprari al Monza: tutti i dettagli

Caprari – come raccolto da Calciomercato.it – sbarca alla corte di Stroppa con una formula ormai nota al sodalizio neopromosso nel massimo campionato: prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza. Al Verona 9 milioni di euro circa di parte fissa, più 2-3 milioni di bonus al verificarsi delle suddette condizioni. Già nei prossimi giorni (entro questa settimana) il classe ’93 cresciuto nelle giovanili della Roma sosterrà le visite mediche con il Monza, prima della firma sul contratto pluriennale con il club del patron Berlusconi.