Inter e Juventus si stanno sfidando anche per Nikola Milenkovic: arrivano le parole del dg della Fiorentina

Archiviata la questione Bremer, Inter e Juventus studiano le prossime mosse di calciomercato. I bianconeri cercano un altro difensore centrale per completare il reparto, i nerazzurri avrebbero bisogno di un ulteriore tassello ma la situazione è legata anche alle cessioni.

Il nome principale per entrambe le squadre è quello di Nikola Milenkovic, occasione di alto livello con cartellino tutt’altro che eccessivamente costoso. Dopo il rinnovo dello scorso anno, il serbo può comunque andare via a una cifra ridotta che va tra i 15 e i 20 milioni di euro. Il dg dell’Inter Beppe Marotta oggi si è lasciato andare a un laconico “Ne parleremo” alla precisa domanda sul difensore della Fiorentina. In serata è toccato invece all’uomo mercato viola, Joe Barone, parlare di Milenkovic.

Il dg della Fiorentina ha risposto alle domande dei piccoli tifosi viola, anche sul mercato e proprio sul centrale serbo: “Fare meglio dell’anno scorso è un bell’obiettivo. Abbiamo già un gruppo molto unito, che ha lavorato un anno sotto il sistema di gioco del nostro mister Italiano. La squadra è importante, più o meno abbiamo portato qui a Moena tutta la squadra, non dobbiamo fare altri acquisti per il campionato. Sì, ci aspettiamo qualcosa in più dello scorso campionato”. Si passa poi a Milenkovic: “Sia io che Commisso vorremmo che rimanesse, perché abbiamo un bel gruppo – riporta ‘fiorentina.it’ -. Non sarà facile, se qualcuno viene a bussare dicendoci di essere interessato a lui. Vediamo che succede, noi vorremmo che rimanesse qui, però oggi non lo posso garantire. Più i giorni passano meglio è”. Joe Barone quindi lascia aperta la porta per la cessione del serbo che piace sia alla Juve che all’Inter.